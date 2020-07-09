В Кургане дефицит дворников. К поиску подключилась мэрия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане администрация города опубликовала список вакансии, которые открыты в муниципальных предприятиях. В МУПы требуется около 200 человек. Информация размещена на сайте мэрии.

«Для тех, кто в период ограничительных мер потерял работу, имеется более 200 различных вакансий. Требования к наличию высшего образования не предъявляются», — указано в сообщении.

Большинство вакансий в управляющих компаниях открыто для дворников (31). Также требуется слесарь (с автомобилем), стажер бухгалтер, бетонщик, подсобный рабочий. 20 временных рабочих мест создано в МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана». В строительных организациях города имеется более 50 вакансий.

В школах открыты 11 вакансий (уборщики, электрик, дворник, секретарь, повар, техник по обслуживанию компьютеров). В детских садах также готовы трудоустроить 11 человек на должности повара, дворника, уборщицы, младшего воспитателя.

Ранее URA.RU писало, что в самой администрации Кургана вакантны девять должностей, большая часть из которых — руководящие. В мэрии ищут желающего занять пост директора департамента развития городского хозяйства. Вакантно место руководителя департамента архитектуры, строительства и земельных отношений. Также открыта вакансия главного архитектора Кургана . С апреля пустует кресло директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, которое ранее занимал Павел Комогоров. Вакантна должность управляющего делами, где работал Сергей Заскалькин. Среди рядовых специалистов требуются люди в департаменты соцполитики, финансов, архитектуры и строительства, а также в правовое управление.