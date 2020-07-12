11 июля 2020
10 июля 2020
09 июля 2020

Тюменская область отдалилась от снятия карантина. Новые данные по коронавирусу близки к рекордным

© Служба новостей «URA.RU»
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Число тюменцев с коронавирусом остается слишком высоким для снятия карантина Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области коронавирусная инфекция выявлена у 83 жителей региона. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с начала пандемии заболевание обнаружили у 4035 тюменцев.

«Тюменская область — 83 (случаев заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба.

Рекордные цифры были зафиксированы 3 июля и 10 июля. Тогда в день было выявлено по 85 новых заболевших.

Тюменская область находится на втором этапе снятия карантина. Ранее URA.RU писало о том, что в регионе ужесточили ограничительные меры.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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