Число тюменцев с коронавирусом остается слишком высоким для снятия карантина
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
За минувшие сутки в Тюменской области коронавирусная инфекция выявлена у 83 жителей региона. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с начала пандемии заболевание обнаружили у 4035 тюменцев.
«Тюменская область — 83 (случаев заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба.
Рекордные цифры были зафиксированы 3 июля и 10 июля. Тогда в день было выявлено по 85 новых заболевших.
Тюменская область находится на втором этапе снятия карантина. Ранее URA.RU писало о том, что в регионе ужесточили ограничительные меры.
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