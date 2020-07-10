Тюмень снова отдалилась от отмены карантина

С начала пандемии в Тюменской области коронавирус подтвердился у 3870 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области коронавирус подтвердился у 85 жителей региона. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с начала пандемии заболевание было диагностировано у 3870 тюменцев.

«Тюменская область — 85 (случаев заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Где именно и при каких обстоятельствах тюменцы заразились COVID-19, штаб не уточняет.

Днем ранее в Тюменской области коронавирус был выявлен у 72 тюменцев. Сегодняшние показатели повторили антирекорд по заболеваемости в регионе, который был поставлен 3 июля, когда COVID-19 также был диагностирован у 85 человек.

Также в Тюмени скончался еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с заболеванием. «Несмотря на все усилия врачей, скончался пожилой мужчина с тяжелой двухсторонней пневмонией, протекавшей на фоне хронических заболеваний», — пояснили в оперативном штабе. Всего с начала пандемии спасти не удалось 19 пациентов с COVID-19. Все они страдали хроническими заболеваниями.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области ужесточили карантин по коронавирусу: новые меры затронули общепит и транспорт. URA.RU составило карту очагов возникновения заболевания в регионе.