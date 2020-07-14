Губернатор Вадим объяснил, почему в регионе ослабили карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области связали послабление ограничений во время роста коронавируса в регионе с особенностями летнего периода. Об этом в своем аккаунте в соцсетях 14 июля сообщил губернатор Вадим Шумков. Он отметил, что ранее жители спрашивали его про это.

Глава региона объяснил, что начался период отпусков, и более 200 тысяч людей по разным причинам приезжают в регион и выезжают из него. «Их сдерживать бесконечно нельзя, потому мы открыли въезд. Нельзя также бесконечно держать закрытыми торговые центры, парки, транспорт. Все это люди, рабочие места, экономика», —рассказал Шумков.

Также губернатор сослался на данные медиков, по которым летом коронавирус переносится легче. Он добавил, что у многих людей инфекция проходит бессимптомно. «В существующих условиях вы не можете бесконечно всех держать по домам и никого не пускать в регион. Многие просто устали физически и психологически. <…> С точки зрения вырабатывания коллективного иммунитета летний период наиболее комфортен», — пояснил Шумков.

На 14 июля всего в регионе выявили 1546 заболевших коронавирусом. С 5 июля число новых выявленных случаев в области не опускается ниже 50. При этом, 10 июля курганцам разрешили посещать помещения кафе и ресторанов, а 11 июля власти отменили ограничения на въезд в регион.