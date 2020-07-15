За лекарствами жителям Газ-Сале приходится ездить на автобусе за 30 км Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Единственная аптека в Газ-Сале Тазовского района оказалась закрытой на весь летний период. По сообщениям местных жителей, чтобы приобрести лекарства, им в разгар коронавируса приходится ездить за десятки километров, а местные власти проблемы в этом не видят.

«Разве можно закрывать единственное место, где можно купить лекарства? Тем более сейчас, когда такая обстановка в регионе, много заболевших!» — приводит слова женщины издание N24. Ближайшая аптека находится в райцентре, но до него более 30 км.

При этом в сельской администрации не видят проблемы в том, что для населения выезд за лекарствами представляет определенные сложности. «В Тазовском работают две аптеки, — сообщил журналистам глава администрации Газ-Сале Иван Заборный. — Я не вижу проблемы в этом».

Мэр отметил, что аптечный пункт в селе частный и повлиять на собственника власти не могут. Кроме того, в летний период «людей в поселке почти нет».

Несмотря на это, в будние дни между Газ-Сале и Тазовским трижды в день курсирует рейсовый автобус, по выходным — дважды в день. Получить комментарии по ситуации в районной администрации не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало о планах ямальских властей расселить жителей Газ-Сале, так как порядка 80% жилого фонда там признано ветхим либо аварийным, а предприятия, кроме муниципальных и государственных учреждений, свернули свою деятельность. Из почти двух тысяч жителей более 90% выразили желание получить жилье на новом месте и уехать.