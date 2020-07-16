Расположенный по соседству дом расселили в 2019 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени жильцы дома по ул. Ставропольская, 1а обеспокоены появившейся на стене трещиной. Нарушения в фасаде начались после того, как рядом с ним раскопали яму и она оказалась затоплена, утверждает в беседе URA.RU одна из жительниц дома, попросившая остаться анонимной. Работы в доме проводить некому — управляющую компанию, отвечающую за дом, накануне лишили лицензии.

«Рядом с домом выкопали яму, сейчас она полностью закрыта водой. Ночью с 14 на 15 июля мы услышали скрежет, в стене образовалась трещина», — пожаловалась она. По ее словам, никаких мер по расселению или проверкам со стороны чиновников пока не предпринималось. По телефону указанной на сайте «Тюмень-наш дом» управляющей компании дома «СервисУют» ответила диспетчерская служба, сотрудники которой отказались раскрывать агентству информацию о состоянии дома. Телефоны самой управляющей компании не отвечают. Как сообщала государственная жилищная инспекция Тюменской области, УК «СервисУют» с 15 июня лишена лицензии. Таким образом, отвечать за дом пока некому.

В справочной администрации города URA.RU сообщили, что обращений по данному адресу не зарегистрировано, и перенаправили в комитет по связям с общественностью и СМИ Тюмени. Там на звонок агентства не ответили. Направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре 2019 года расселили расположенный по соседству дом по ул. Ставропольской, 1 — он был признан негодным для проживания из-за критичных нарушений конструкции. А в апреле 2020 года пришлось экстренно расселять дом по адресу ул. Жуковского, 28 — тогда в стене пятиэтажки появилась трещина, которая могла привести к чрезвычайной ситуации.

Местные жители испугались, что по стене дома пошла трещина Фото: предоставлено жительницей дома по ул. Ставропольская, 1а