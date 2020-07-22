21 июля 2020
20 июля 2020

В Тюмени усилился тренд по снижению числа больных коронавирусом. Актуальные данные

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 102 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 102 местных жителей. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию инфекции. Это на четыре человека меньше, чем накануне, и на 10 человек, чем 20 июля, когда в регионе был зафиксирован рекорд по суточному приросту.

«Тюменская область — 102 новых случая заражения», — указано в сообщении федерального оперштаба. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4 987 человек. Подробностей о новых больных, а также об очагах заражения пока не сообщается.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор продлил действие режима повышенной готовности, введенного из пандемии COVID-19, до 16 августа. Тюменцам запрещено организовывать и посещать массовые мероприятия, а люди старше 65 лет вынуждены находиться на полной самоизоляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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