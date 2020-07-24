Курганская область поставила новый рекорд по коронавирусу

В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане и некоторых районах области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 24 июля подтвердились 38 новых случая заражения коронавирусом. За день в регионе выписали по выздоровлению самое большое количество человек, которые болели COVID-19, — 75. Такие показатели привел областной оперштаб.

«На 24 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 38 новых случаев COVID-19. <…> По выздоровлению за последние сутки выписаны 75 человек», — говорится в сообщении оперштаба. 23 заболевших обнаружили в Кургане. Остальных — в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Кетовском, Сафакулевком, Шадринском, Юргамышском районах и городе Шадринске.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 2017 заболевших. По выздоровлению выписали 1223 человека, семь человек скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в регионе зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.