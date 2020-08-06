В Шадринске экс-единоросса захотели снять с выборов

Шадринский кандидат в депутаты судится с конкурентом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в депутаты Шадринской городской думы (Курганская область) Наталья Пайвина пытается через суд снять с выборов своего конкурента, бывшего единоросса Михаила Богданова. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».

Пайвина является самовыдвиженцем на избирательном округе №21. В исковом заявлении она просила аннулировать регистрацию кандидатом Богданова, которого по этому же округу выдвинула «Справедливая Россия». Подробности о претензиях Пайвиной не раскрываются. Заседание состоялось 7 августа.

«Суд состоялся. В иске Пайвиной отказано. Представитель прокуратуры, представитель избирательной комиссии подтвердили, что регистрация проводилась в соответствии с законом», — заявил URA.RU Богданов. По его данным, претензии Пайвиной связаны с тем, что Богданов одновременно выдвигается в городскую и областную думы. Он предположил, что Пайвина будет обжаловать отказ в областном суде.

Дозвониться до пресс-службы Шадринского районного суда URA.RU не удалось. Телефона Пайвиной в распоряжении редакции нет.

Богданов, действующий депутат гордумы Шадринска, вышел из «Единой России» в конце июня. В июле «Справедливая Россия» выдвинула его в Курганскую облдуму и на новый срок в гордуму Шадринска. Пайвина, по данным источников URA.RU, является техническим кандидатом. В ГАС «Выборы» указано, она работает у предпринимателя Анатолия Педошенко, который также участвует в выборах в гордуму Шадринска по избирательному округу №21 от «Единой России».

Выборы в Шадринскую гордуму состоятся 13 сентября. На места в ней претендуют представители «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, а также 22 самовыдвиженца.