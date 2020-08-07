Самое важное в России на 7 августа. Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян, транспортный налог могут отменить, медиков первыми вакцинируют от COVID-19

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Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко ситуацию с задержанными россиянами Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии провели переговоры — Кения открыла границу для россиян — медики первыми получат прививки от COVID-19 — для владельцев отечественных авто могут отменить транспортный налог — в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ — Все самые интересные и важные новости России на 7 августа — в обзоре URA.RU:

Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались по телефону и обсудили ситуацию с арестованными россиянами

Для россиян открылась граница с Кенией

В России могут отменить транспортный налог, увеличить скоростной лимит, но повысить стоимость услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести вклады для покупки недвижимости

Импортные препараты от онкологии разрешили ввозить в Россию

Запатентован новый отечественный препарат от COVID-19

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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