Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко ситуацию с задержанными россиянами Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии провели переговоры — Кения открыла границу для россиян — медики первыми получат прививки от COVID-19 — для владельцев отечественных авто могут отменить транспортный налог — в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ — Все самые интересные и важные новости России на 7 августа — в обзоре URA.RU:

Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались по телефону и обсудили ситуацию с арестованными россиянами

Главы России и Белоруссии обсудили задержание на территории Белоруссии 33 российских граждан. Лидеры стран выразили уверенность, что эту ситуацию можно будет урегулировать. Президент России подчеркнул, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации.

Между тем, Следственный комитет РФ начал проверку ситуации с задержанием россиян на территории Белоруссии. Силовики планируют тщательно разобраться в случившемся.

Однако, по информации некоторых СМИ, появление граждан России, якобы являющихся бойцами группы Вагнера, было провокацией спецслужб Украины.

Для россиян открылась граница с Кенией

Правительство Кении разрешило с 5 августа въезд для российских туристов без прохождения карантина. Чтобы посетить эту страну необходимо иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, которую нужно оформить за 96 часов до вылета.

В России могут отменить транспортный налог, увеличить скоростной лимит, но повысить стоимость услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести вклады для покупки недвижимости

Для россиян могут ввести специальные вклады для приобретения недвижимости. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Импортные препараты от онкологии разрешили ввозить в Россию

В перечень жизненно необходимых лекарств внесли зарубежные препараты для лечения лейкоза и лимфомы. Ряд таких препаратов теперь можно будет закупать для российских больниц без ограничений.

Запатентован новый отечественный препарат от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство запатентовало новый препарат от коронавирусной инфекции российского производства. В ведомстве считают, что это первый и единственный в мире спецпрепарат, который можно использовать на практике.

Первыми прививку от COVID-19 в России получат медицинские работники. Они входят в группу риска по контакту с COVID-больными.

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