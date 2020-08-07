Президенты России и Белоруссии провели переговоры — Кения открыла границу для россиян — медики первыми получат прививки от COVID-19 — для владельцев отечественных авто могут отменить транспортный налог — в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ — Все самые интересные и важные новости России на 7 августа — в обзоре URA.RU:
Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались по телефону и обсудили ситуацию с арестованными россиянами
- Главы России и Белоруссии обсудили задержание на территории Белоруссии 33 российских граждан. Лидеры стран выразили уверенность, что эту ситуацию можно будет урегулировать. Президент России подчеркнул, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации.
- Между тем, Следственный комитет РФ начал проверку ситуации с задержанием россиян на территории Белоруссии. Силовики планируют тщательно разобраться в случившемся.
- Однако, по информации некоторых СМИ, появление граждан России, якобы являющихся бойцами группы Вагнера, было провокацией спецслужб Украины.
Для россиян открылась граница с Кенией
- Правительство Кении разрешило с 5 августа въезд для российских туристов без прохождения карантина. Чтобы посетить эту страну необходимо иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, которую нужно оформить за 96 часов до вылета.
В России могут отменить транспортный налог, увеличить скоростной лимит, но повысить стоимость услуг ЖКХ
- Депутаты предлагают отменить налог для владельцев отечественных автомобилей. С таким предложением к главе Минфина обратился депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
- Стоимость коммунальных услуг во втором полугодии 2020 года вырастет на 4%. По словам замглавы ФАС России Виталия Королева, повышение объясняется размером инфляции на текущий год.
- В России могут увеличить скоростной лимит на бесплатных дорогах с высшими техническими категориями. Об этом заявил глава Минтранса страны Евгений Дитрих.
В Госдуме предложили ввести вклады для покупки недвижимости
- Для россиян могут ввести специальные вклады для приобретения недвижимости. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Импортные препараты от онкологии разрешили ввозить в Россию
- В перечень жизненно необходимых лекарств внесли зарубежные препараты для лечения лейкоза и лимфомы. Ряд таких препаратов теперь можно будет закупать для российских больниц без ограничений.
Запатентован новый отечественный препарат от COVID-19
- Федеральное медико-биологическое агентство запатентовало новый препарат от коронавирусной инфекции российского производства. В ведомстве считают, что это первый и единственный в мире спецпрепарат, который можно использовать на практике.
- Первыми прививку от COVID-19 в России получат медицинские работники. Они входят в группу риска по контакту с COVID-больными.
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