СК вмешался в инцидент с задержанием россиян в Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в общежитии по адресу Тельмана, 10. Курган, следственный комитет
Следователи проверят законность задержания россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Ухудшение отношений России и Белоруссии

Следственный комитет РФ решил вмешаться в ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии. ГУ СК начало проверку инцидента.

«В Главном следственном управлении проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — сказано на сайте ведомства.

Официальный представитель СК Светлана Петренко пообещала, что сбор и анализ информации о случившемся будет тщательным. По итогу ведомство даст собственную оценку правомерности действий российских и белорусских граждан.

Боевики из ЧВК Вагнер были задержаны под Минском 29 июля. Белорусская сторона считает, что они приехали в страну для дестабилизации обстановки перед выборами. В российском МИД потребовали освободить сограждан, подчеркнув, что их вина не доказана, сообщает RT. Президент России Владимир Путин уже созвонился по этому поводу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Происшествия Политика

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...