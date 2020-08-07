СК вмешался в инцидент с задержанием россиян в Белоруссии

Следственный комитет РФ решил вмешаться в ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии. ГУ СК начало проверку инцидента.
«В Главном следственном управлении проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — сказано на сайте ведомства.
Официальный представитель СК Светлана Петренко пообещала, что сбор и анализ информации о случившемся будет тщательным. По итогу ведомство даст собственную оценку правомерности действий российских и белорусских граждан.
Боевики из ЧВК Вагнер были задержаны под Минском 29 июля. Белорусская сторона считает, что они приехали в страну для дестабилизации обстановки перед выборами. В российском МИД потребовали освободить сограждан, подчеркнув, что их вина не доказана, сообщает RT. Президент России Владимир Путин уже созвонился по этому поводу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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