Губернаторам нужно готовиться после визита Цуканова в Челябинск

Полпред начал турне по региону с Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совещанием в Челябинске полпред Николай Цуканов начинает цикл ревизионных поездок по уральскому федеральному округу, сообщил собеседник URA.RU в уральском полпредстве.

Речь идет о проверке реализации нацпроектов, аналогичном тому, что Цуканов проводил год назад. Тогда в регионах проходили многочасовые отчетные совещания, в которых принимали участие представители аппарата полпреда, ГФИ, губернатор и члены его кабмина. В аппарате полпреда подтвердили факт начала цикла поездок, не уточнив, в какой регион губернатор отправится дальше.

URA.RU сообщало, что инспекции полпреда в прошлом году сопровождались массированной критикой в адрес глав регионов. В Челябинске Николай Цуканов раскритиковал исполнение нацпроекта по городскому благоустройству, в Кургане — работу с медицинскими кадрами, на Ямале — дороги, в Югре — качество сотовой связи, в Тюмени чиновник обратил внимание на экологию. В Свердловской области совещание продолжалось семь часов, критикуя ситуацию в сфере строительства, медицины и здравоохранения.