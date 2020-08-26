В Тюмени поймали водителя, протаранившего толпу людей у бара

Водитель скрылся с места ДТП (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени задержали водителя, который утром 27 августа на автомобиле «Лада» сначала протаранил стоящую у бара Mr.Jager толпу, а затем дважды врезался в наполненную людьми маршрутку и покинул место происшествия через встречную полосу. Молодому человеку грозит уголовное наказание, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Водителем оказался ранее судимый 22-летний житель Нижневартовска. На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, принимается решение о возбуждении дела по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также ему грозит административная ответственность за выезд на встречную полосу, управление автомобилем без водительского удостоверения и оставление места ДТП.

Несмотря на отсутствие водительских прав, водителя 17 раз привлекали за нарушения ПДД за рулем. «В сентябре 2018 года он совершил ДТП в Нижневартовске», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД по Тюменской области. И отметили, что он уже два раза попадался за рулем в пьяном виде. В первый раз отсидел 10 суток административного ареста. Во второй раз был осужден по 264 КоаПП РФ за повторное вождение в пьяном виде и приговорен к обязательным работам и запрету на работу с транспортом на 30 месяцев.

Как сообщают собственные источники агентства, сейчас молодой человек находится в отделе полиции №8 Тюмени и дает показания. Согласно им, наезд на людей и ДТП житель Нижневартовска совершил из-за конфликта со знакомым, на которого впоследствии и попытался наехать.