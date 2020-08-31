Курганцам отказывали в предоставлении поросят, если животных было негде содержать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не все жители Курганской области имеют право на получение поддержки в виде бесплатных поросят и телят, анонсированной губернатором Вадимом Шумковым. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики региона.

«Некоторым гражданам было отказано в предоставлении меры поддержки, так как они не подходили под критерии», — заявили в ведомстве. Кроме того, жителям региона отказывали, если у них не было помещений для содержания домашних животных или заявка была подана несвоевременно — после 1 июня.

По состоянию на 1 сентября, власти одобрили 1315 заявлений на получение поросят и телят. По факту такую меру поддержки получили 1026 человек. «Работа по поставке животных продолжается. Факты невыдачи поросят и телят гражданам, имеющим право на указанную помощь, не зафиксированы», — заявили в департаменте.

В региональном правительстве подтвердили, что Мария Сухнева из Звериноголовского района, которая несколько месяцев не может дождаться поросят, подавала заявление 24 мая. Это заявление одобрено. «Ей будет предоставлен данный вид помощи в порядке очередности ориентировочно до 15 сентября текущего года», — отметили в ведомстве.

О том, что жители Курганской области могут бесплатно получить поросят или телят, в начале мая сообщало URA.RU. Животных закупали на деньги чиновников. На прошлой неделе многодетная семья из Юргамышского района, получившая двух поросят, признала, что вместо помощи приобрела новых иждивенцев, которых необходимо содержать.