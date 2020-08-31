Не все жители Курганской области имеют право на получение поддержки в виде бесплатных поросят и телят, анонсированной губернатором Вадимом Шумковым. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики региона.
«Некоторым гражданам было отказано в предоставлении меры поддержки, так как они не подходили под критерии», — заявили в ведомстве. Кроме того, жителям региона отказывали, если у них не было помещений для содержания домашних животных или заявка была подана несвоевременно — после 1 июня.
По состоянию на 1 сентября, власти одобрили 1315 заявлений на получение поросят и телят. По факту такую меру поддержки получили 1026 человек. «Работа по поставке животных продолжается. Факты невыдачи поросят и телят гражданам, имеющим право на указанную помощь, не зафиксированы», — заявили в департаменте.
В региональном правительстве подтвердили, что Мария Сухнева из Звериноголовского района, которая несколько месяцев не может дождаться поросят, подавала заявление 24 мая. Это заявление одобрено. «Ей будет предоставлен данный вид помощи в порядке очередности ориентировочно до 15 сентября текущего года», — отметили в ведомстве.
О том, что жители Курганской области могут бесплатно получить поросят или телят, в начале мая сообщало URA.RU. Животных закупали на деньги чиновников. На прошлой неделе многодетная семья из Юргамышского района, получившая двух поросят, признала, что вместо помощи приобрела новых иждивенцев, которых необходимо содержать.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «