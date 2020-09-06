06 сентября 2020
05 сентября 2020
04 сентября 2020

В Курганской области выявили худший результат по COVID за 20 дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, скорая медицинская помощь
Больных коронавирусом в регионе лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 7 сентября подтвердились 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это самое большое число заболевших в области после 15 августа.

«На 7 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 27 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 19 зараженных обнаружили в Кургане, одного — в Шадринске, остальных в Кетовском, Щучанском, Куртамышском и Далматовском районах.

Всего в регионе с начала пандемии выявили 3172 больных коронавирусом, из них выздоровело 2507 человек. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 ввели. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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