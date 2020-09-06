В Курганской области выявили худший результат по COVID за 20 дней

В Курганской области 7 сентября подтвердились 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это самое большое число заболевших в области после 15 августа.
«На 7 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 27 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 19 зараженных обнаружили в Кургане, одного — в Шадринске, остальных в Кетовском, Щучанском, Куртамышском и Далматовском районах.
Всего в регионе с начала пандемии выявили 3172 больных коронавирусом, из них выздоровело 2507 человек. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 ввели. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.
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