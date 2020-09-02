Новый пешеходный мост на федеральной трассе «Иртыш» обрушился 2 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Версию о том, что единственный в Курганской области надземный переход снесет грузовик, один из пользователей озвучил за день до инцидента. Своим мнением он поделился 1 сентября в комментариях в сервисе «Яндекс.район».

«Жалко КАМАЗом снесут такой красивый переход…», — прокомментировал пользователь yura t. запись о новом пешеходном мосте в пригороде Кургана. «Судя по всему, у вас дар предвидения есть», — ответил ему Иван Сизиков. «Накаркал», — добавил пользователь Александр Е.

Оперативно связаться с курганцем, предсказавшим обрушение пешеходного моста, URA.RU не удалось. Он не прочитал сообщение корреспондента. В сервисе сообщается, что в сети пользователь не появлялся уже два дня.

Новый надземный переход на 254-м километре трассы Р-254 «Иртыш» рухнул около пяти часов утра 2 сентября. Его строительство велось в рамках капремонта участка федеральной автодороги и завершилось неделю назад. Причиной инцидента стал грузовой автомобиль Volvo, водитель которого, по сообщению ГИБДД, «по собственной неосторожности и своей невнимательности нажал на кнопку подъема кузова». Позже оказалось, что за рулем грузовика был 30-летний житель Тюменской области.

Скрин: local.yandex.ru