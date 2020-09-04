Экс-генерала МВД обвинили во взятке на 30 миллионов рублей

Силовик был задержан в результате спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генерал-майору МВД Александру Мельникову и трем его соучастникам предъявили окончательные обвинения. По данным следствия, они замешаны в совершении многомиллионных коррупционных преступлений.

«В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в окончательной редакции в совершении преступлений: покушение на получение и дачу взятки в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, покушение на мошенничество в особо крупном размере», — рассказали в СК. По данным следствия, высокопоставленный силовик вместе со своими сообщниками начал знакомиться с материалами дела.

Согласно материалам дела, в прошлом году один из фигурантов Андрей Викол через посредников — Ивана Викова и Андрея Фролова — предложил силовику взятку в 30 миллионов рублей за возобновление уголовного дела о краже денег из подконтрольной ему фирмы. Мельников просьбу Викола выполнил, однако в дальнейшем дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

О задержании Мельникова стало известно в июле этого года. По информации ТАСС, изначально следствие вменяло силовику попытку получения взятки в 100 миллионов рублей.

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