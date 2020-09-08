08 сентября 2020
07 сентября 2020

Эпидемия коронавируса пришла в отдаленные села ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, биологическая опасность, Экспертиза, карантин, вирус, covid-19, covid19, проверка на вирусы, коронавирус
Число подтвержденных случаев на Ямале выросло до 13 840 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 48 человек. Почти каждый пятый случай приходится на поселения и села. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«9 сентября в ЯНАО подтверждено 48 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сводке оперштаба. Больше всего заразившихся выявлено в Салехарде, где вирус подхватили 11 горожан. Еще девять человек заболели в Муравленко, а в Лабытнанги — семь. В Новом Уренгое и Губкинском зафиксировано по два случая.

Эпидемия в селах ЯНАО начинает расти. Первый заразившийся обнаружен в Сюнай-Сале. В поселке Правохеттинском подтвердили один новый случай, теперь там болеют четверо жителей. В Мужах и Горках также по одному новому пациенту, общее число зараженных выросло до пяти. В Яр-Сале заболел один человек (всего 26), в Ягельном — два (всего девять). Один житель заразился в селе Лопхари, сейчас там пять пациентов.

Всего в ЯНАО подтверждено 13 840 случаев коронавируса. Выздоровели 13 097 пациентов. Скончались 94 человека, последняя смерть произошла накануне, 8 сентября. 308 человек находятся на госпитализации, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в ЯНАО продолжает расти, сейчас он равен 1,09. Это выше, чем во время пика пандемии на Ямале в июне—июле. При таком коэффициенте Роспотребнадзор рекомендует регионам оставаться на первом этапе снятия карантина. Несмотря на это, в ЯНАО идет уже третий этап. Днем ранее губернатор Дмитрий Артюхов разрешил творческим и спортивным коллективам выезжать за пределы региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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