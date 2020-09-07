Губернатор ЯНАО ослабил карантин по коронавирусу

Детским коллективам разрешили выезжать за пределы Ямала Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Творческим коллективам и спортивным командам ЯНАО разрешили выезды по территории и за пределы региона. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов. Соответствующее постановление за его подписью появилось на сайте окружного правительства.

Согласно новому документу, утратили силу некоторые пункты из мартовского указа Артюхова о карантине. «На Ямале снят запрет на выезды по территории ЯНАО и за его пределы творческих коллективов, обучающихся детских школ искусств, спортивных школ», — сообщили в окружном оперативном штабе.

Кроме того, изменилась работа МФЦ. Теперь туда можно приходить без предварительной записи. Такой порядок действует и в других учреждениях, которые оказывают государственные и муниципальные услуги. При этом, несмотря на все послабления, масочный режим остается в силе.

По данным на утро 8 сентября, в ЯНАО было зарегистрировано 13 739 случаев коронавируса, выздоровели 13 065 пациентов. В округе продолжается третий этап снятия карантина. Днем ранее ямальские власти отменили обязательную обсервацию для вахтовиков, прибывающих в регион.