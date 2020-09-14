В сквере Кургана отремонтировали тротуары после новости URA.RU

Ранее местные жители боялись повредить ноги в сквере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Кургане в новом сквере на улице Карла Маркса, 59 отремонтировали плитку на тротуарах. Об этом URA.RU рассказала жительница города. Ранее URA.RU писало, что в новом сквере отваливалась плитка, из-за чего люди боялись повредить ноги.

«Плитку зафиксировали. Теперь она не отваливается», — сообщила горожанка. На момент написания новости, по тротуару, где выложили плитку, уже ходили люди.

Жители Кургана обратили внимание на проблемы с плиткой в новом сквере Кургана 10 сентября. Представитель подрядчика Андрей Олецкий сам был удивлен, что в проекте не предусмотрели фиксацию плитки бетоном. Во время разговора с URA.RU он пообещал дать рабочим задание исправить недочеты.

Ремонт сквера проводит предприниматель Алена Олецкая. На благоустройство сквера потратили 2,5 млн рублей. Деньги были выделены по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана».