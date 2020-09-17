Смерть Тесака в челябинском СИЗО — главное к этому часу

По предварительной версии, Максим Марцинкевич покончил с собой, но близкие в это не верят Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак 16 сентября умер в челябинском СИЗО-3. По предварительной версии, он покончил с собой. Родные заключенного не верят, что Тесак мог совершить самоубийство, однако на месте происшествия были найдены предсмертные записки. URA.RU собрало все, что известно о смерти Максим Марцинкевича к этому часу.