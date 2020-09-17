Смерть Тесака в челябинском СИЗО — главное к этому часу

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фото ТАСС, марцинкевич максим
По предварительной версии, Максим Марцинкевич покончил с собой, но близкие в это не верят Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
новость из сюжета
Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак 16 сентября умер в челябинском СИЗО-3. По предварительной версии, он покончил с собой. Родные заключенного не верят, что Тесак мог совершить самоубийство, однако на месте происшествия были найдены предсмертные записки. URA.RU собрало все, что известно о смерти Максим Марцинкевича к этому часу.

  • Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября без признаков жизни. В челябинском СИЗО-3 он содержался один в камере перед этапированием в Москву, где его должны были допрашивать по еще одному уголовному делу. До своей смерти Тесак отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, порчу имущества, возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства.
  • По предварительной версии, Марцинкевич покончил с собой, передает «Пятый канал».
  • На месте инцидента были найдены две предсмертные записки. В первой Тесак извиняется перед руководством СИЗО и просит передать жене свой ежедневник и книгу. В своей смерти он никого не обвинил. Второе послание, скорее всего, было адресовано жене. В нем было написано: «Люблю тебя! Живи!». Подлинность записок проверяется.
  • Челябинский омбудсмен Юлия Сударенко рассказала, что за последние две недели дважды посещала СИЗО, где находился Марцинкевич. Она отметила, что Тесак ни разу ей не жаловался.
  • Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что Тесака несколько раз спасали от самоубийства. Это было еще до того, как Марцинкевич оказался на Урале.
  • Люди из близкого окружения Марцинкевича считают, что он не мог по своему желанию расстаться с жизнью. Адвокат Тесака Иван Миронов и вовсе считает, что это было не что иное, как убийство. Он подкрепил свои слова тем, что националист не стал бы совершать суицид за полгода до освобождения.
  • Родители Марцинкевича также отказываются верить в версию самоубийства. Их адвокат Алексей Михальчик написал обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело по статье «Убийство». Юрист добавил, что 9 сентября 2020 года Тесак жаловался защитнику на пытки, которым его подвергают с целью склонения его к признанию в совершении преступлений.
  • В СК по Челябинской области пока не возбудили уголовное дело по факту смерти Тесака. В настоящее время проводится процессуальная проверка, сказал URA.RU пресс-секретарь СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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