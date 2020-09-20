Школы и колледжи Кургана остались без воды

Дома в первом микрорайоне остались без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии без холодной воды 21 сентября остались две школы, колледж, техникум, детсады и заводы. Об этом сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«В связи аварией на водопроводе по адресу: 1мкр, д. 39, без холодного водоснабжения [остались] ул. Алексеева, 1, 1а (техникум сервиса и технологии), 2, 2а, 3, 4, 5, 5к.1, 5к.2, 5б (КНС-26), 5а, 7 (ЕРЦ), 9, 10, 11 (медицинский колледж), 14 (школа №52)», — рассказали в пресс-службе. Также воды нет в первом микрорайоне в домах №№1, 2, 2а, 3 (детский сад №116), 4, 5, 6, 7 (школа №20), 28, 29, 30, 31, 32, 34 (детский сад №129), 35.

Без холодной воды остались поселок Откормсовхоз, микрорайон Мостостроителей, здания заводов «Курганстальмост» и «Курганшпунт» и теплопункты №№ 95, 99, 139. На месте работает бригада компании.

Ранее сообщалось, что в Кургане изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Чтобы обновить городские системы водоснабжения и водоотведения, нужно около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.