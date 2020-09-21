Мусор на Шуховском полигоне необходимо пересыпать песком, чтобы отходы не горели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе под Курганом незаконно добывают песок. Тоннами его вывозят на МУП «Шуховский полигон», который находится за забором от места добычи песка. Об этом URA.RU рассказали сотрудники полигона, подтвердив свои слова фото.

«Карьер находится за сплошным забором, отгрохали высоченный, видимо, есть что скрывать. Этим песком потом пересыпают мусор на полигоне. Раньше подобную незаконную добычу уже вел полигон. В дело вмешивалась прокуратура. МУП тогда обязали выплатить государству 4,5 млн рублей», — рассказал один из сотрудников полигона.

Со слов другого работника МУП, из-за песка полигон недавно повысил цену на захоронение отходов (с 256 рублей за тонну до 505 рублей). «Объяснили это тем, что приходится дорого закупать песок. А на деле, я считаю, его вывозят отсюда бесплатно», — уточнил сотрудник.

В пресс-службу администрации Кургана, которой подчиняется МУП, направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что Курганский суд взыскал с Шуховского мусорного полигона 4,5 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного хищением недр. На протяжении восьми лет (с 2010 по 2018 год) на территории свалки незаконно разрабатывали карьеры для добычи песка.

Шуховский полигон известен многочисленными нарушениями закона. В отношении всех прежних директоров возбуждались уголовные дела. Одно из последних ЧП связано с захоронением ядохимикатов. Экс-сотрудники полигона готовят обращение в суд, чтобы им возместили ущерб здоровью, нанесенный во время работы на полигоне, который тлеет с 2016 года.

За забором рядом с Шуховским полигоном добывают песок Фото предоставлено читателем URA.RU