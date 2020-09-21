Коронавирус распространяется по небольшим селам ЯНАО

На Ямале известно о 14 594 случаях коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заразились 68 человек. Первый случай выявлен в небольшом селе Сывдарма, а в поселке Ягельный число инфицированных выросло до 15. Об этом сообщил окружной оперативный штаб.

«22 сентября в ЯНАО подтверждено 68 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в отчете оперштаба. Больше всего зараженных приходится на Салехард, где за день вирус подхватили 15 жителей. В Ноябрьске заболели 11 человек, в Новом Уренгое и Муравленко — по семь. На ямальских месторождениях выявлено восемь случаев. Всего в ЯНАО подтверждено 14 594 случаев коронавируса, вылечились 13 290 человек. За время пандемии скончались 99 пациентов.

Ежесуточный прирост заболевших в ЯНАО начал постепенно увеличиваться. Сутками ранее оперштаб отчитывался о 65 новых случаях, 20 сентября было зафиксировано 60 случаев. Коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 1,05. При таком значении Роспотребнадзор рекомендует регионам оставаться на первом этапе снятия карантина. Однако в ЯНАО идет уже третий этап, сняты почти все ограничения.

Ранее эпидемия коронавируса начала активно захватывать отдаленные поселения ЯНАО. В числе «инфицированных» населенных пунктов — Сюнай-Сале, Лопхари, Правохеттинский и другие места.

Режим повышенной готовности по коронавирусу продлится в ЯНАО до 1 октября. Несмотря на ряд послаблений, в регионе по-прежнему обязательно носить маску и держать дистанцию, а также действуют запреты для пожилых людей и вахтовиков.