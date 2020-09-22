Военный в Тюмени подделал диплом и стал старшиной училища

Военный подделал документы, чтобы поступить на службу в ТВВИКУ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени старшину военного училища (ТВВИКУ) осудили за подделку диплома. С этим документом он смог поступить на службу в учебное учреждение и за семь лет дослужился до старшего прапорщика, чем причинил Минобороны РФ 173,7 тыс. рублей. Мужчина был осужден на выплату штрафа в размере 40 тысяч рублей, сообщается в документах Екатеринбургского гарнизонного военного суда.

«[Суд приговорил] признать Заянова Мурада Фаритовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», — указано в документах суда. В них же сообщается, что Мурад Заянов поступил на службу в ТВИККУ 2 сентября 2013 года, при этом умолчав о не настоящем дипломе о среднем профессиональном образовании. Подделку обнаружили только в 2020 году во время проверки документов — оказалось, что старшина роты не учился в Тюменском машиностроительном техникуме, а диплом не соответствует требованиям Госзнака.

За семь лет службы Заянов получил звания прапорщика, а затем — старшего прапорщика, которые даются только при наличии образования. За это он получил от Минобороны премии в размере 173,7 тыс. рублей. Свою вину он признал и вернул полученные деньги. В результате, с учетом наличия маленьких детей, Заянову присудили наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре прошлого года в ТВВИКУ от менингита умер студент, по этому факту военным следственным отделом СК РФ было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 124 УК РФ — неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть.