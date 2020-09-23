Клава Кока кардинально сменила образ в салоне Влада Лисовца (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Популярная певица-блогер, уроженка Екатеринбурга, Клава Кока (Клавдия Высокова) сменила образ. Она покрасила волосы в лазурный цвет. Фото артистка опубликовала в своем аккаунте Instagram.

«Захотелось перемен», — отметила певица под снимком.

Окрашивание Кока делала в салоне известного российского стилиста Владислава Лисовца. В сторис она рассказала подписчикам, что выбирала между огненно-рыжим и лазурным цветом. В итоге выбор пал на второй вариант. Поклонники певицы оценили изменения. «Шок! А тебе ведь реально идет. Какие еще перемены ждать? Я уже, наверное, ничему не удивлюсь», — написала подписчица Коки. Некоторые отметили, что певице пойдет «любой цвет радуги». Однако немногие попросили блогера вернуть натуральный цвет волос.

13 сентября певица собрала свой первый стадион: она провела концерт на ВТБ Арене в Москве. Поклонники 24-летней артистки в социальных сетях назвали ее шоу «Покинула чат» космосом, а постановку программы сравнили с цирком дю Солей.