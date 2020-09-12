Певица Клава Кока собрала первый стадион в своей карьере Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица, уроженка Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) собрала свой первый стадион: в субботу, 13 сентября, она провела концерт на ВТБ Арене в Москве. Поклонники 24-летней артистки в социальных сетях назвали ее шоу «Покинула чат» космосом, а постановку программы сравнили с цирком дю Солей.

«Самый жаркий, крутой и космический день в эпоху пандемии. Это не просто шоу, это сплошной цирк дю Солей. Невероятные полеты, цирковые трюки, 3D графика, игра цветов, хореография, короче сплошная магия», — написал на своей странице в Instagram пользователь с ником jani_smile.

Одна из зрительниц поставила Клаву Коку в пример другим и пожелала певице новых побед. «Живой пример того, что, если не опускать рук, если работать, то можно добиться абсолютно всего. Всего пару месяцев назад, ты сказала, что, когда-нибудь выступишь на стадионе, и вот сегодня ты тут! Невероятно рада твоим успехам. Ты — умница, ты гораздо лучше и глубже, чем видят некоторые» — обратилась к артистке пользователь red_local.

Некоторые фанаты плакали на шоу певицы. Они признались, что не забудут этот день.

«Нереально крутое шоу, которое навсегда останется в моей памяти и в моем сердечке. Я несколько раз прослезилась на шоу, потому что просто не могла поверить, что этот день настал!» — призналась зрительница с ником alisavenger.

«Несмотря на то, что я была одна, я не чувствовала себя одинокой, мне было хорошо, порой, немного грустно, но я была счастлива каждую минуту!» — написала в Instargam пользователь yulia_537.

Были и те, кто беспокоились о настроении Клавы Коки. Одна из поклонниц заметила, что певица была печальная.

«Наверное, это заметила не только я, было очень много лирики. Кажется мне, у Клавы Коки какая-то печаль на сердце и на душе» — считает margo25.07.

На прошлой неделе Клава Кока давала в Екатеринбурге нестандартный концерт — зрители слушали ее песни из автомобилей. Выступление прошло на парковке одного из торговых центров столицы Свердловской области. А в видео, опубликованном в соцсетях, девушка показала любимые места родного города из своего детства и вспомнила личные подробности из подросткового возраста. Также Клава Кока была ведущей передачи о путешествиях «Орел и решка». Одна из программ была посвящена Екатеринбургу. В последнее время она выступает с концертами в составе лейбла Black Star. Также она записала несколько хитов с уральским рэпером Niletto.