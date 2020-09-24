24 сентября 2020
23 сентября 2020

Стало известно, кто вне очереди займет место в Тюменской облдуме. ИНСАЙД

© Служба новостей «URA.RU»
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Место в тюменском парламенте освободилось после перехода экс-депутата Дениса Садовникова в заксобрание ЯНАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Место в Тюменской областной думе, освободившееся после ухода депутата Дениса Садовникова (ЛДПР), может занять его однопартиец Алексей Чирков. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к политическим кругам. Ранее Садовников заявил о том, что собирается продолжить политическую карьеру в заксобрании ЯНАО.

«Мандат в данном случае может получить только член партии из выборного списка в областную думу 2016 года. Поэтому кандидатов на это место в партии немного. Один из самых перспективных — это Алексей Чирков. Он уже давно в политике на уровне города. Скорее всего, его попробуют „обкатать“ в облдуме. Для него это может быть своеобразным шансом», — пояснил агентству источник на условиях анонимности.

В региональном отделении ЛДПР агентству заявили, что с кандидатурой на свободное кресло в облдуме пока не определились. «Вопрос решается и находится на стадии обсуждения», — пояснил агентству депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Артем Зайцев.

Ранее агентство писало о том, что на довыборах в Тюменскую областную думу победил Юрий Баранчук. Он занял место Валерия Фалькова, который в январе стал министром науки и высшего образования РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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