Назначение курганского сенатора вызвало смуту на его заводе

Сотрудники завода «Курганприбор» переживают по поводу переезда в Москву председателя совета директоров Сергея Муратова, ставшего сенатором. Заводчане и руководство спорят о судьбе предприятия, где Муратов бывает ежедневно. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры.
«[Сергей] Муратов вникает в каждый вопрос. Любой сотрудник может к нему подойти и обсудить зарплату, качество продукции, проблемы с оборудованием. Кто теперь это будет делать? Как бы предприятие не загнулось», — поделился инсайдер.
Другой источник добавил, что Муратов обычно бывает на «Курганприборе» с 7 утра и до 7 вечера. «Даже слесарь может к нему подойти и пожаловаться, к примеру, что ему на складе выписывают не тот металл. [Сергей] Николаевич расспросит, почему нужна именно такая марка, и даст распоряжение. Коллектив у нас привык, что он знает все. А теперь уедет, ему будет не до завода», — предположил источник.
Много вопросов внутри руководства коллектива возникает в связи с передачей Муратовым полномочий и его отказом от бизнеса. «Нет понимания, что делать с юридической точкой зрения. Кроме того, реализуется много проектов. Запустили арматурный завод, только в литейное производство вложено 3 млн евро. Есть „Кургандормаш“, который только начал освоение новой техники. Все это лично курирует Муратов. С сенаторством времени на это не будет», — уверен источник.
Получить комментарии члена Совета Федерации Сергея Муратова URA.RU не удалось. По сотовому телефону он не ответил. Секретарь в приемной уточнила, что сейчас он в Кургане, провел ряд встреч с губернатором Вадимом Шумковым и главным федеральным инспектором Артемом Пушкиным.
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