Курганские власти загоняют бизнес в долги ради плана приватизации

В Кургане бизнесу предлагают выкупать госимущество в кредит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представителям малого и среднего бизнеса Курганской области предложили брать льготные кредиты на покупку государственной и муниципальной недвижимости, выставленной на торги. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. По итогам 2019 года план приватизации в Курганской области удалось выполнить лишь на 0,2%.

«Получите заем до 5 млн рублей по процентной ставке 0,1% годовых на срок до двух лет и купите любой объект, включенный в план приватизации», — говорится в объявлении. Льготные займы для субъектов малого и среднего предпринимательства предоставит Фонд микрофинансирования Курганской области.

По данным Инвестиционного агентства Курганской области, льготный заем могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, у которых нет долгов по налогам, превышающих 50 тысяч рублей, и долгов по зарплате свыше трех месяцев. Но в период действия режима ЧС или режима повышенной готовности эти условия не применяются. Кроме того, у заемщика должны быть собственные средства — не менее 30% от суммы займа.

План приватизации госимущества Курганской области в 2019 году исполнен всего на 0,2%, ранее сообщало URA.RU. Вместо 1,4 млрд рублей областной бюджет получил лишь 2,9 млн рублей. Власти объяснили провал отсутствием потенциальных покупателей. Провалом завершилась и реализация плана приватизации муниципального имущества Кургана. Из 38 объектов недвижимости, выставленных на торги в 2019 году, удалось продать только три. В мэрии объясняли, что имущество не пользуется спросом в связи с низкой ликвидностью.