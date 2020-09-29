В правительстве ЯНАО перераспределяют полномочия

Часть функций департамента занятости перейдет аппарату губернатора ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Реестр государственных функция ЯНАО будет изменен, сообщается в постановлении окружного правительства, размещенного на официальном сайте. Документ касается деятельности департамента занятости и аппарата губернатора и приводит региональные правовые акты в соответствие с законодательством.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в документе за подписью губернатора Дмитрия Артюхова. Изменения вступают в силу с 23 ноября 2020 года, за исключением пункта о правотворческой деятельности департаментов в пределах их компетенций.

Часть функций по противодействию и профилактике коррупции, которые ранее возлагались на департамент занятости населения ЯНАО (пункт 22.63), передаются аппарату губернатора. Это же касается функций кадровой работы (пункт 22.62). Пункт 22.66 об обязанности депзанятости формировать и направлять в правительство ЯНАО сведения о дисциплинарных взысканиях и увольнениях чиновников за коррупционные нарушения утрачивает силу. Соответственно меняется и постановление о департаменте занятости ЯНАО от от 23 декабря 2011 года № 1028-П в пунктах 2.1.55, 2.1.58 и 2.1.87.

Ранее Дмитрий Артюхов перераспределил полномочия между своими заместителями. Вновь назначенный замглавы региона Александр Подорога получил кураторство над дорожным хозяйством (ранее осуществлял бывший первый заместитель губернатора Алексей Ситников) и развитием строительной отрасли (ранее осуществлял бывший замгубернатора Андрей Воронов).