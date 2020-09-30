Врачи придумали, как определить рак по дыханию

Медики изобрели новый диагностический аппарат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Томские ученые разработали аппарат для выявления рака дыхательных путей на ранней стадии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Сенсорная система диагностики по образцам выдыхаемого воздуха позволит выявлять злокачественные новообразования гортани и легких на ранней стадии и оперативно проводить отбор лиц, нуждающихся в детальном обследовании», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства. Образец газоанализатора разработали ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ вместе с коллегами из лаборатории химических технологий Томского государственного университета.

Ученые также провели исследование образцов выдыхаемого воздуха, взятых у пациентов с различными видами и стадиями злокачественных новообразований орофарингеальной области, гортани и легких. В проекте участвовали 104 больных в возрасте от 22 до 95 лет. Участники эксперимента были разделены на две равные группы — у одних диагноз был подтвержден, а других нет.

Показатели чувствительности (57,92 — 84,28%) и специфичности (79,24 — 90,92%) сенсорной газоаналитической системы доказали перспективность данной методики в диагностике опухоли дыхательных путей. Также преимуществами этого способа диагностики являются оперативность и отсутствие человеческого фактора.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал URA.RU, как распознать рак. По его словам, любые новые необычные симптомы, проявляющиеся долго время, могут говорить о развитии в организме раковых клеток. В качестве примера эксперт привел один из симптомов хронического воспаления бронхов — так называемый «кашель курильщика».