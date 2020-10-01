Накопительную часть пенсии могут «заморозить» до 2023 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Минувшим днем мировые цены на нефть продолжили падение — цена на баррель Brent опустилась до 40,41 доллара за бочку. Сейчас стоимость фьючерсов нефти достигла 42,27 (-0,07%) доллара за баррель. Стоимость барреля нефти WTI составляет 40,16 доллара (-0,15%).

Курсы доллара и евро на торгах Московской биржи резко снизились. Это произошло после новости о том, что госкомпании могут увеличить продажи валютной выручки на внутреннем рынке. По состоянию на утро 1 октября доллар закрепился на отметке 77,63 рубля (дешевле на 1 рубль 44 копейки), евро — на 91,05 рубля (меньше на 1,81).

Ситуация в России

Правительство РФ предложило еще на год продлить «заморозку» накопительной пенсии. Таким образом накопительные пенсии в России могут заморозить до 2023 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. «Заморозка» накопительной части пенсии действует с 2014 года и ежегодно продлевается. По мнению экономиста Виталия Калугина, накопительные пенсии могут разморозить только в том случае, если цена на нефть вырастет до 120 долларов за баррель.

Министр финансов РФ Антон Силуанов оценил предложение исключить накопительную часть пенсии из системы государственного пенсионного страхования. По мнению министра, прежде чем отказываться от накопительной части госвыплаты, в России следует создать систему добровольного накопления пенсии.

Президент РФ Владимир Путин поручил с 2022 года запретить вывоз из страны необработанной или обработанной «для вида» древесины. Также российский лидер поручил реформировать систему контроля за лесами и распространить жесткий надзор на транспортировкой, хранением и переработкой древесины. По мнению президента, сейчас эта система «не лезет ни в какие ворота».

Электричество в России может подорожать почти на 10%. По пессимистичному сценарию скачок ожидается уже в 2025 году — почти на 6%, а в 2026-м сразу на 9,4%. Однако согласно базовому сценарию в 2027—2032 годах стоимость электричества вырастет лишь на 4%.

Что происходит в мире

Россия вновь не попала в список стран, с которыми Евросоюз откроет внешние границы. Сейчас в документе указано 11 государств, с которыми европейским странам рекомендовано возобновить авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.

Вашингтон воздержится от санкций в отношении Белоруссии и не станет присоединяться к ограничениям, введенным Великобританией и Канадой, пишет Reuters. Ранее Лондон и Оттава запретили въезд и заморозили активы президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и еще шестерых высокопоставленных чиновников республики. По данным издания, в Белом доме рассчитывают на консенсус между странами Еврозоны на заседании Европейского совета на этой неделе

В МИД РФ отреагировали на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. Ранее он заявил, что отравление российского блогера Алексея Навального стало проблемой для всего мира и допустил, что это может привести к санкциям против России. В ответ на эти слова в российском МИД отметили, что это заявление является провокацией и «циничным выпадом».

Прогнозы экспертов

Эксперты ожидают годовую инфляцию в России в октябре на уровне 3,8%, к концу года она ускорится до 3,9%. По мнению экспертов, основной причиной роста цен в октябре станет перенос ослабления курса рубля во внутренние цены.