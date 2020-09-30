Накопительные пенсии в России хотят заморозить до 2023 года

Накопительные пенсии в России могут заморозить до 2023 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ.
«Правительство внесло в Думу законопроект о заморозке накопительной пенсии еще на год», — пишет РИА «Новости». Таким образом, средства россиян могут быть заморожены до 2023 года.
Накопительная пенсия — выплата, сформированная за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты работника направляются в страховую часть на выплаты сегодняшним пенсионерам. В настоящее время норма действует до 2022 года включительно.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России выступила за отмену накопительной части пенсии, передает телеканал 360. Авторы предложения считают, что нерешенный вопрос об этих средствах вызывает правовые коллизии.
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