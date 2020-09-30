Экономист назвал единственное условие разморозки пенсий в России

Если цена на нефть вырастет до 120 долларов за баррель, в России разморозят накопительные пенсии. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.
«Пенсии будут замораживать, пока на них все не плюнут. Но если завтра цена на нефть взлетит на 120 [долларов за баррель] и будет там два года, не исключено, что пенсии разморозят», — объяснил собеседник агентства. Однако сейчас нет предпосылок для резкого роста цен на углеводороды, отметил Калугин.
Если накопительную часть пенсии все же разморозят ее необходимо обналичить, советует Калугин. «Необходимо немедленно вытащить, обналичить, если будет инструмент досрочного изъятия пенсионных накоплений. Вытащить любой ценой. И сразу выйти из программ, которые каким-то образом являются накопительными», — сказал финансовый аналитик.
Ранее сообщалось, что в России могут заморозить накопительные пенсии до 2023 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты работника направляются в страховую часть на выплаты сегодняшним пенсионерам. В настоящее время норма действует до 2022 года включительно, пишет RNS.
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