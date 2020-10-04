Школьники совместно с классным руководителем снимают ролики в соцсеть Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменский учитель физкультуры Евгений Черемизов стал популярным пользователем социальной сети TikTok, ролики для которого снимает вместе со своими учениками. На преподавателя из лицея №81 подписаны уже 16,5 тысяч пользователей — такие данные приводятся в личном аккаунте Черемизова в TikTok.

«Свой учитель, физрук, классный руководитель», — так рекомендует себя учитель физкультуры. В своем TikTok он выпускает ролики о школьной жизни и подробно разъясняет правила поведения в форме коротких шутливых видеороликов. Среди подписчиков — дети из 5 «А» класса, где он ведет классное руководство.

Судя по реакции родителей учеников в Instagram Черемизова, претензий к классному руководителю у них нет. «Родители в моем классе топчик. Я бы пожелал всем такую команду. Проработав год вместе, у нас не было недопонимания или каких-то ссор», — делится учитель на своей личной странице. Попутно он дает рекомендации родителям — как вести себя с подростками, часто цитируя психолога Михаила Лабковского. Связаться со руководством лицей №81, чтобы узнать их мнение о увлечении учителя, не удалось — в приемной никто не взял трубку. Направлен запрос.

Ранее URARU сообщало о тюменской учительнице русского языка Любовь Гараз, которая во время карантина стала звездой TikTok. Она выкладывает ролики с записью образовательного рэпа, это позволило ей набрать 67,8 тысяч подписчиков.