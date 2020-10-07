07 октября 2020
06 октября 2020

Тест на коронавирус будет доступен не всем тюменцам. В приоритете ряд категорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Для получения теста на коронавирус его необходимость надо будет доказать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пройти бесплатный тест на коронавирус в Тюменской области при признаках ОРВИ сможет только определенная категория пациентов. Это пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. Остальные смогут получить права на анализ только по назначению лечащего врача при наличии ряда критериев. Об этом сообщил оперативный штаб по Тюменской области.

«В обязательном порядке обследуют людей с признаками ОРВИ из групп риска: пожилых, людей с хроническими заболеваниями и беременных. Именно у них коронавирусная инфекция протекает наиболее тяжело и осложняется пневмонией», — сообщили в оперштабе. И добавили, что остальные пациенты могут обследоваться на COVID-19 только по назначению врача. При этом участковый должен будет обосновать направление на тест: он назначается, если есть какие-либо отклонения в типичном течении ОРВИ, при лечении не помогает противовирусная терапия или если есть риск осложнений.

При первых признаках вирусной инфекции тюменца рекомендуют лечь в постель, пить больше жидкости и вызвать на дом врача, не занимаясь самолечением. При этом департамент здравоохранения Тюменской области сообщил, что первичное противовирусное лечение от коронавируса ничем не отличается для пациентов с положительным тестом и с теми, кто его не проходил. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени началась вторая волна коронавируса — только за первую неделю октября прирост заболевших в сутки составил 27 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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