08 октября 2020

В курганском городе задержали псевдоэкологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники митинга пришли с плакатами к местному предприятию, а затем разбежались (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В городе Шадринск Курганской области полиция задержала «экологических провокаторов», которые устроили митинг возле местного предприятия «Технокерамика». Об этом рассказали источники URA.RU, знакомые с ситуацией. Информацию о несанкционированном митинге подтвердили на предприятии.

«8 октября группа из девяти человек пришла к заводоуправлению с протестными плакатами. Сотрудники предприятия, опасаясь провокаций, вызвали полицию и вышли к протестующим, чтобы поговорить об их требованиях, но те разбежались», — рассказал URA.RU представитель «Технокерамики». По его словам, подобные провокации устраиваются уже не в первый раз. Псевдо-активисты протестуют против деятельности предприятия, которое якобы выбрасывает в воздух ядовитые отходы.

Инсайдеры URA.RU сообщают, что 8 октября сотрудникам полиции удалось задержать двух участников митинга. Ими оказались жители Свердловской области. 9 октября задержан еще один участник — житель Далматово. «Он не является экспертом-экологом или общественником», — уточнил источник. По факту несанкционированного митинга возбуждено административное дело. В пресс-службе областного УМВД пообещали прокомментировать эту информацию позже, направлен запрос.

ООО «Технокерамика» неоднократно обвиняли в негативном воздействии на окружающую среду, активисты не в первый раз выходят на акции протеста. Вместе с тем, неоднократные проверки соблюдения «Технокерамикой» требований природоохранного законодательства нарушений не выявили. В конце сентября арбитражный суд Курганской области признал информацию о том, что завод использует в производстве фенолформальдегидные смолы и травит ими жителей, а также ряд других тезисов активистов не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию предприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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