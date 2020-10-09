Глава центра Гамалеи рассказал, когда можно не носить маску

Отказаться от ношения маски можно через 21 день после вакцинации от коронавируса, рассказал Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. При этом, перестать носить маску можно только после введения второго компонента препарата и определения уровня антител.
«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился», — сообщил Гинцбург РИА «Новости». После этого необходимо точно определить количество антител: если их уровень высокий, то можно не носить, если недостаточный, то лучше носить.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в конце октября. На сегодняшний день зарегистрировано две российские вакцины от коронавируса.
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