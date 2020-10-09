09 октября 2020

Глава центра Гамалеи рассказал, когда можно не носить маску

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Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Тюмень, кровь, анализы, перчатки, укол, шприц, медицина, вакцина, врач, вакцинация, рука, игла, вена
Для отказа от маски в крови должен быть высокий уровень антител Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Отказаться от ношения маски можно через 21 день после вакцинации от коронавируса, рассказал Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. При этом, перестать носить маску можно только после введения второго компонента препарата и определения уровня антител.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился», — сообщил Гинцбург РИА «Новости». После этого необходимо точно определить количество антител: если их уровень высокий, то можно не носить, если недостаточный, то лучше носить.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в конце октября. На сегодняшний день зарегистрировано две российские вакцины от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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