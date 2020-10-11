На охрану губернатора Моора потратят миллионы рублей

Охрану обеспечат дому приемов (на фото) и резиденции на озере Лебяжьем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В следующем году на охрану двух объектов, где проводит время губернатор Тюменской области Александр Моор, планируется потратить 12 млн 988 тысяч рублей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. Речь идет о доме приемов в Тюмени по адресу 25-го Октября, 13 и загородной резиденции главы региона на берегу озера Лебяжье.

«В результате проведения анализа рынка начальная (максимальная) цена контракта составляет: 12 988 627 рублей 20 копеек. Цена контракта включает в себя все затраты», — говорится в приложении к конкурсной документации.

Каждый сотрудник должен иметь при себе боевое оружие. Работать предстоит круглосуточно, при этом запрещается как-либо отвлекаться. Под запретом чтение, сон и пользование телефоном без служебной необходимости.

Кроме того, охранникам нужно иметь широкий спектр навыков: в частности, уметь правильно действовать в случае пожара или террористического акта. Этому же они должны будут учить и персонал резиденций. За неисполнение какого-либо из условий подрядчика будут штрафовать на 5 тысяч рублей. Впрочем, за каждое нарушение контракта столько же со своей стороны заплатит и заказчик.