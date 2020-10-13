Людмила Новикова не смогла работать советником главы Шадринска Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Шадринске (Курганская область), называемом протестным из-за политических скандалов, связанных со спикером и депутатами, новый конфликт. Экс-глава города Людмила Новикова (из команды прежнего губернатора Алексея Кокорина), ставшая советником мэра Виктора Ермишкина, не сработалась с ним. Информацию URA.RU рассказали инсайдеры, знакомые с ситуацией.

Договоренность о появлении в мэрии Новиковой, по сведениям источника, была достигнута во время последнего визита губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Шадринск. «Новикова рекомендована в качестве помощника по общению с людьми, гражданами и общественностью, чтобы уладить конфликты. Это была жесткая позиция [губернатора Вадима] Шумкова. При ней обстановка действительно нормализовалась. Но она не смогла работать дальше», — рассказал один из инсайдеров.

По сведениям еще одного источника, кабинет Новиковой сейчас закрыт. «Ее уже недели две не видели в администрации», — отметил инсайдер.

В департаменте информационной и внутренней политики правительства региона URA.RU ответили, что вопросы по назначению сотрудников в муниципальные администрации необходимо задавать мэрии. В пресс-службе администрации Шадринска агентству прокомментировали, что в штате администрации числится должность советника мэра, но сейчас на этой должности никого нет. Телефон Новиковой, имеющийся в распоряжении редакции, не работает.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Курганской области Вадим Шумков провел встречу с оппозиционерами в Шадринске. Участники договорились создать Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в Курган назвал Шадринск «электорально значимой территорией».