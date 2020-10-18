В правительстве Ямала пообещали проверку по загрязнению реки Харбей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО строителей моста через реку Харбей обвинили в загрязнении водоема. Работники якобы сбрасывали старую обшивку переправы прямо в реку, сообщили очевидцы в соцсетях. Власти пообещали разобраться в ситуации.

«Идет ремонт моста через реку Харбей. Мусор скидывается прямо в воду. Старые, креозотные шпалы летят в чистейшую воду», — написал местный житель в группе «Лабытнанги сегодня» во «ВКонтакте». К посту мужчина приложил ролик, на котором видно, как в воде плавает строительный мусор, напоминающий фрагменты моста. Отходы течением разносит по всей реке. В это же время на самой переправе трудятся рабочие.

В комментариях ямальцы разошлись в оценках происходящего. «Нормальный ремонтный процесс, производственники всегда так делают, а шпала уплывет», — заметил Андрей Залозный. «А потом рыбы нет! Экология плохая, как такое можно было допустить?» — возразил Костя Тетерятник. «Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона!» — призвала Сара Цукерман.

В правительстве ЯНАО кратко прокомментировали, что по информации местного жителя готовится инспекция. «По данному сигналу незамедлительно проведем проверку. О результатах сообщим», — заявили в пресс-службе департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО.