По некоторым данным, Сахно приезжал в курганские колонии для восстановления справедливости и порядка Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вора в законе Эдуарда Сахнова (Сахно) могли на время переводить в курганские колонии из Нижнего Тагила Свердловской области. Об этом говорят источники URA.RU. По одним данным, Сахно приезжал в Зауралье несколько месяцев назад, по другим — он все еще в регионе.

«Сахно неделю назад прибыл с Нижнего Тагила в Курган. Сидит на ЛИУ [лечебно-исправительное учреждение] в строгих условиях. Он раньше уже сидел в Кургане в ИК-6 [Иковка], потом его отправили обратно в Тагил, а теперь снова здесь. Говорят, что привозили к врачам Центра Илизарова», — пояснил инсайдер из числа бывших осужденных.

По другим сведениям, Сахно был в Кургане несколько месяцев назад. «Это прожженный „участковый“ в криминальном мире. Таких как Сахнов по воле тюремных властей обычно направляют для восстановления нужных администрации правил. Возможно, нужно было „прогнуть“ какого-то другого авторитета. Для этого его в свое время [4 месяца назад] направляли в Курган. Но сейчас, по моим данным, он в так называемом „тагильском Сан-Донато“ [станция, где находится ИК-12]», — отметил источник. Впрочем, другие инсайдеры, приближенные к криминальному миру, уверяют что Сахно не было в Курганской области.

В УФСИН России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что Сахнова перевели на Урал с Дальнего Востока в марте 2019 года досиживать 22-летний срок (за похищение человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) и создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). На сегодня ему осталось отбыть 2,5 месяца после чего он выйдет на свободу.