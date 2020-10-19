Курганские тюремщики отреагировали на заявление об избиении зэка

В Кургане в ИК-2 не избивали осужденного Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники курганского УФСИН опровергают информацию об избиении в колонии №2 осужденного, который является инвалидом. Инцидент был, но завершился без применения физической силы. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

Факт был зафиксирован системой видеонаблюдения. «При просмотре видеоархива, установлено, что осужденный без разрешения вышел из локального участка общежития. Сотрудник дежурной смены остановил его и потребовал вернуться обратно, но тот не выполнил законные требования и стал вести себя агрессивно. На место прибыли сотрудники резервной группы, которые сопроводили нарушителя в дежурную часть для разбирательства. Физическая сила к осужденному не применялась», — говорится в официальном сообщении.

По информации областного УФСИН, не соответствует действительности рассказ бывшего осужденного о том, что инвалида нашли повешенным в комнате для хранения сумок. «Задержанный осужденный из дежурной части помещен в ШИЗО, поэтому он не мог находиться в комнате для хранения сумок. При водворении проведен его медосмотр, телесных повреждений не выявлено», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, инвалид не объявлял голодовку и получает трехразовое питание.

При этом осужденные обеспечены медпомощью. В здравпункте ИК-2 штат из 6 человек: 2 фельдшера, 2 медицинских сестры, рентгенлаборант, зубной врач. Медработники провели 1623 приема осужденных, 44 раза осужденные вывозились в медучреждения Кургана для лечения и консультаций врачами.

Агентство сообщало, что осужденные заявили, что сотрудники колонии избили инвалида. При этом сам инвалид избиение не признал.