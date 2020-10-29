Пациентка тюменского моногоспиталя пожаловалась на нехватку оборудования в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Тюмени рассказала об отсутствии необходимого оборудования в моногоспитале, который в начале октября открылся на базе областного наркологического диспансера. О том, что происходило в больнице, девушка рассказала в беседе с URA.RU.

«К врачам претензий нет — они были вежливы, добры и в полной защитной амуниции. Видно было, как им тяжело, как они устали. А вот к самой больнице вопросы есть. В ней лежали люди как с отрицательными, так и с положительными тестами. Мой результат пришел только через неделю, и он был отрицательным. При этом повторных тестов не брали, а в выписке коронавирусную инфекцию указали», — рассказала тюменка.

По ее словам, в моногоспитале не было аппаратов ИВЛ и кислорода. Были ингаляторы, но всего пара штук, и на них была очередь. Перебои были даже с градусниками. На КТ возили в другие больницы, но наша собеседница эту процедуру так и не прошла.

«Я выписалась на прошлой неделе. Часть других пациентов тоже отпускали домой. Остальных переводили в другие больницы, потому что в моногоспитале собирались делать ремонт и дооснащать его необходимым оборудованием», — вспоминает девушка.

Накануне руководитель госпиталя Дмитрий Бутов отчитался об обстановке в учреждении. «В госпитале есть все необходимые лекарственные препараты и оборудование. Мы ежедневно до десяти человек вывозим на компьютерную томографию, ежедневно берем анализы на COVID-19», — приводит слова врача региональный оперштаб. URA.RU направило официальный запрос в департамент здравоохранения Тюменской области.