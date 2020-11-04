Ранее новые арт-объекты художники создавали Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном районе (Курганская область) воспитанники детской школы искусств украсили бетонную стелу, которая установлена на въезде в райцентр. Об этом в соцсетях сообщили представители администрации района.

«Юные художницы из детской школы искусств <…> под руководством педагога О. Д. Баевой превратили серый бетонный блок стелы на въезде в райцентр со стороны Шумихи в яркую достопримечательность», — рассказали сотрудники местной администрации. Помимо педагога, над объектом работали трое воспитанниц.

По мнению представителей администрации, художники раскрыли всю суть Целинного района, где развито сельское хозяйство. «Наверняка, эта работа юных художников станет популярным местом для фотосессий», — надеются в администрации.

С августа по октябрь в Кургане прошел мини-фестиваль стрит-арта. Художники превратили в арт-объекты два здания и забор в промзоне.

Фото: администрация Целинного района

Фото: администрация Целинного района