В поликлинике временно образовалась очередь у лифта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Шадринской поликлинике (Курганская область) у лифта на верхние этажи 9 ноября выстроилась очередь из пациентов. Об этом один из горожан рассказал в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Шадринск (original)». В поликлинике ответили, что проблема уже решена.

«Больные вынуждены попадать на 2,3,4 этаж и обратно на лифте!» — рассказал один из пациентов. Он объяснил это тем, что на лестничных пролетах ведется ремонт, из-за чего они перекрыты.

По словам главврача поликлиники Светланы Пономаревой, вопрос с очередями у лифта был урегулирован. «Сейчас пациенты могут обойти здание и воспользоваться лестницей, расположенной у входа с южной стороны. Пока лифтом пользуются только люди, которым трудно подниматься по лестнице. Приносим извинения за временные неудобства», — ответила она URA.RU. Главврач добавил, что медперсонал также пользуется дополнительной лестницей.

На лестнице, где ведется ремонт, осталось сделать поручни. Их должны установить до конца недели. После этого ее откроют.

Жителей Курганской области с 28 октября обязали пользоваться масками и перчатками в лифтах. Это связано с ухудшением коронавирусной обстановки в регионе.

Такая очередь, по словам пациентов, была в поликлинике 9 ноября Фото: «Подслушано Шадринск (original)», соцсеть «ВКонтакте»

На лестничных пролетах идет ремонт Фото: «Подслушано Шадринск (original)», соцсеть «ВКонтакте»