Рубль укрепляется к доллару и евро Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рубль продолжает отыгрывать позиции у доллара и евро. По состоянию на утро 19 ноября, американская валюта стоит 75,92 рубля (-0, 32), за евро нужно отдать 90,23 рубля (- 0,15). Нефтяные котировки тоже не дают повода для грусти: цена на смесь Brent установилась на отметке 44,25 доллара (+1,70%). Баррель нефти WTI при этом потерял в цене — бочка стоит 41,84 доллара (-0,40%).

Ситуация в России

Российские семьи смогут тратить госсубсидию в 450 тысяч рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в декабре, вступить в силу документ должен уже с 2021 года.

Студенты медвузов, помогающие бороться с коронавирусом, будут получать выплаты до конца 2020 года. С предложением выступил президент РФ Владимир Путин. Выплаты составят от семи до 10 тысяч рублей.

Совет Федерации одобрил повышение НДФЛ до 15% для граждан с высоким доходом. Ставку налога хотят поднять до 15% для доходов, превышающих пять миллионов рублей в год.

Клиентам банков могут разрешить блокировать подозрительные операции по картам сроком на 25 дней. Инициатива принадлежит Ассоциации банков России. Экономист Антон Шабанов назвал ее странной и предсказал, что под блокировки будут попадать деньги невиновных людей, что приведет к срыву покупок и сделок.

Госдума продлила упрощенный порядок оформления прав на дачные постройки. Так называемая «дачная амнистия» будет продлена до 1 марта 2026 года.

Компенсации по вкладам, открытым до 20 июня 1991, не будут выплачиваться до 1 января 2024 года. Законопроект приняла Госдума в третьем чтении.

Россиянам начали чаще отказывать в получении ипотеки — в октябре займ не смогли получить более трети желающих, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Количество одобренных кредитов на жилье упало на 4,3%, до 65,3%.

Ситуация в мире

Ключевые индексы биржи Нью-Йорка снизились перед закрытием торгов 18 ноября. Эксперты винят в этом быстрое распространение COVID. Индекс Dow Jones понизился на 344,93 пункта, до 29 438,42. Индекс S&P 500 упал на 41,74 пункта, до 3 567,79. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 97,74 пункта и закрепился на отметке 11 801,60.

Бедные государства смогут получить вакцину от коронавируса от Канады. Власти страны готовы отдать часть резервов препарата тем странам, которые не могут купить вакцину самостоятельно.

Украина испытывает проблемы с получением займов от Международного валютного фонда (МВФ). Киев договорился о кредите в пять миллиардов долларов еще весной, а 12 июня получила первые 2,1 миллиарда. Однако с дальнейшими зачислениями начались проблемы — МФВ требует от властей страны отменить ряд решений Конституционного суда и пересмотреть проект бюджета на 2021 год.

Прогнозы экспертов

Пенсионная система России обанкротится через 10 лет, заявил экономист Виталий Калугин. По его мнению, молодым россиянам стоит копить деньги самостоятельно и не надеяться на помощь от государства в будущем. Он отметил, что пенсия будет съедаться инфляцией уже через пять-семь лет.

После Нового года артисты и другие участники сферы развлечений не досчитаются примерно 80% дохода. По мнению экспертов, количество вечеринок в 2020 году упадет в 3-4 раза. В зависимости от уровня звезды ущерб составит от пяти до 80 миллионов рублей.