Рубль продолжает отыгрывать позиции у доллара и евро. По состоянию на утро 19 ноября, американская валюта стоит 75,92 рубля (-0, 32), за евро нужно отдать 90,23 рубля (- 0,15). Нефтяные котировки тоже не дают повода для грусти: цена на смесь Brent установилась на отметке 44,25 доллара (+1,70%). Баррель нефти WTI при этом потерял в цене — бочка стоит 41,84 доллара (-0,40%).
Ситуация в России
Российские семьи смогут тратить госсубсидию в 450 тысяч рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в декабре, вступить в силу документ должен уже с 2021 года.
Студенты медвузов, помогающие бороться с коронавирусом, будут получать выплаты до конца 2020 года. С предложением выступил президент РФ Владимир Путин. Выплаты составят от семи до 10 тысяч рублей.
Совет Федерации одобрил повышение НДФЛ до 15% для граждан с высоким доходом. Ставку налога хотят поднять до 15% для доходов, превышающих пять миллионов рублей в год.
Клиентам банков могут разрешить блокировать подозрительные операции по картам сроком на 25 дней. Инициатива принадлежит Ассоциации банков России. Экономист Антон Шабанов назвал ее странной и предсказал, что под блокировки будут попадать деньги невиновных людей, что приведет к срыву покупок и сделок.
Госдума продлила упрощенный порядок оформления прав на дачные постройки. Так называемая «дачная амнистия» будет продлена до 1 марта 2026 года.
Компенсации по вкладам, открытым до 20 июня 1991, не будут выплачиваться до 1 января 2024 года. Законопроект приняла Госдума в третьем чтении.
Россиянам начали чаще отказывать в получении ипотеки — в октябре займ не смогли получить более трети желающих, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Количество одобренных кредитов на жилье упало на 4,3%, до 65,3%.
Ситуация в мире
Ключевые индексы биржи Нью-Йорка
Бедные государства смогут
Украина испытывает проблемы с получением займов от Международного валютного фонда (МВФ). Киев договорился о кредите в пять миллиардов долларов еще весной, а 12 июня получила первые 2,1 миллиарда. Однако с дальнейшими зачислениями начались проблемы — МФВ требует от властей страны отменить ряд решений Конституционного суда и пересмотреть проект бюджета на 2021 год.
Прогнозы экспертов
Пенсионная система России обанкротится через 10 лет, заявил экономист Виталий Калугин. По его мнению, молодым россиянам стоит копить деньги самостоятельно и не надеяться на помощь от государства в будущем. Он отметил, что пенсия будет съедаться инфляцией уже через пять-семь лет.
После Нового года артисты и другие участники сферы развлечений не досчитаются примерно 80% дохода. По мнению экспертов, количество вечеринок в 2020 году упадет в 3-4 раза. В зависимости от уровня звезды ущерб составит от пяти до 80 миллионов рублей.
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