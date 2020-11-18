В России продлили «дачную амнистию»

«Дачная амнистия» в России будет действовать еще 5 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдума решила продлить упрощенный порядок оформления прав на дачные домики для россиян. Об этом сообщается на сайте думы.

«Принят в третьем чтении закон, продлевающий до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на жилые или садовые дома», — объяснили в органе. Мера действует только для домов, которые стоят на участках земли, предназначенных для садоводства.

С помощью «дачной амнистии» в России с 2006 года зарегистрировано уже более 14 миллионов объектов. Тем не менее, с марта 2021 года гражданам все-таки придется уведомлять органы местного самоуправления о начале и конце строительства домов.

24 июля говорилось, что «дачную амнистию» стоит оставить на постоянной основе. Также о продлении «дачной амнистии» заявили в Московской областной думе после обнаружения 400 тысяч незарегистрированных домов, пишет агентство Nation news.