Блокировка карт может существенно повлиять на экономическую жизнь граждан Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Предложение блокировать счета сроком на 25 дней при подозрении на мошеннический перевод является очень странным. В беседе с URA.RU независимый экономический эксперт Антон Шабанов заявил, что такое решение может привести к блокировке денег невиновных людей.

Ранее банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве, пишет агентство Nation News. При этом, если все произошло до зачисления на счет получателя, то транзакция приостанавливается, если после — блокируются все расходные операции по карте или сумма, которая равна сумме оспариваемой операции. Если остаток счета получателя средств меньше оспариваемой суммы, то блокируются все имеющиеся средства и дальнейшие зачисления, пока они не будут равны подозрительной транзакции. Банку России уже известно о новых предложениях, но они требуют серьезной проработки, сообщило « Федеральное агентство новостей ».

«Таким образом можно сорвать какие-то сделки, крупные покупки и так далее. Все это может существенно влиять на экономическую жизнедеятельность людей и организаций. Поэтому пока этот законопроект выглядит вообще немного сомнительным, потому что нужно очень четко прописать критерии, что такое мошеннические действия, за что именно имеют право блокировать, а за что — нет», — пояснил свою позицию URA.RU Шабанов.

Эксперт назвал такое предложение «резиновым законом». «Есть некоторые статьи в наших законах, под которые фактически любое действие человека можно подвести. Юристы называют их „резиновыми“. Складывается такое ощущение, что это предложение выглядит пока что „резиновым“ именно из-за определения того, что считается мошенничеством», — считает экономист.